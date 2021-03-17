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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bahçesine fidan dikerken el bombası buldu

Bahçesine fidan dikerken el bombası buldu

- El bombasının bulunduğu alandan detay

Benin El Bombası Bomba Uzmanı Fünye Polis Ekipleri 

-- Bombanın imha edilmesinden detaylar
-- İmha sonrası bölgeden incelemelerden detaylar
-- Bombayı bulan Habit Topçu ile röportaj
-- Olay yerinden detaylar
-- Kızı Server Topçu ile röportaj

( MANİSA )- Bomba olduğunu fark etmedi, eline alarak kulübeye götürdü MANİSA

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde fidan dikmek için toprağı kazan çiftçi patlamamış el bombası buldu. Bomba, uzman ekiplerce kontrollü olarak imha edildi. Alaşehir’e bağlı Kurtuluş Mahallesi Büyükselçuklu Caddesi üzerinde fidancılık yapan Habit Topçu, fidan dikmek için bahçesinde toprak kazmaya başladı.
Topçu, kazı yaptığı sırada toprağın yaklaşık 25 santimetre altında bir cisim olduğunu fark etti. İlk bakışta cismin ne olduğunu anlamayan Topçu, bulduğu cismi fidanlığın yanında bulunan kulübeye getirdi. Bu sırada kulübede bulunan kızı Server Topçu, babasının getirdiği cismin el bombası olduğunu fark ederek durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından patlamamış el bombası için Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden bomba uzmanı ekibi istedi. Fidanlığa gelen bomba imha ekipleri, el bombasını kulübenin yanındaki boş arazide fünye ile patlatarak imha etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bombayı bulan Habit Topçu, “Fidan dikmek için toprak alıyordum. Toprağın altında bomba çıktı. Elime alıp gittim. Bomba olduğunu dahi bilmiyordum. Kızım söyledi bomba olduğunu. 25-30 santimetre toprağın altındaydı” dedi.
Babasının getirdiği cismin bomba olduğunu farkeden Server Topçu ise “Babam toprak alabilmek için ağacın altını kazmış. Bomba lduğunu fark etmemiş fidanlığa kadar getirmiş. Ben fark ettim. Fünyesinin de patlamadığını görünce hemen polise bildirdim. Onlar da hemen geldiler, bombayla ilgilendiler” diye konuştu.
(HK-ÖND-
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