Bahçesinde ürettiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

-Kabakları yapmasından görüntü

-Anlatmasından görüntü

-Detaylar

-Özdemir konuşma



( DENİZLİ -ÖZEL) DENİZLİ



- Denizli’de Özer Özdemir, beş yıldan bu yana evinin önündeki yaklaşık 150 metrekarelik alanda su kabağı üretiyor. Suyu çok seven su kabaklarından farklı ebatlarda 60 su kabağı üretmeyi başaran Özdemir, kendi mahsulü su kabaklarını internetten ve kendi tasarladığı modellere göre oyarak, lamba, gece lambası ve süs eşyaları yapıyor. Özdemir, su kabağını oyup gece lambası haline getirmek için bir ay uğraşıyor. Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki Özer Özdemir, evinin bahçesinde yaklaşık 150 metre karelik bahçesinde beş yıldan bu yana su kabağı üretiyor. Suyu çok seven su kabaklarından farklı ebatlarda 60 su kabağı üretmeyi başaran Özdemir, kendi mahsulü su kabaklarını internetten ve kendi tasarladığı modellere göre oyarak, lamba, gece lambası ve süs eşyaları yapıyor. Su kabağıyla uğraşmanın çok zevkli olduğunu, kabağın kendi eliyle sanat eserine dönüşmesini sağladığını anlatan Özdemir, oyma sanatıyla ilgili herhangi bir eğitimde almadığını, el işlerine olan merakıyla, internetten satın aldığı hobi matkabıyla kabağı sanat eserine dönüştürdüğüne dikkat çekti. Su kabağı işlemenin tozlu bir çalışma olduğunu belirten Özdemir, ‘Su kabağından iki yıldan bu yana lamba yapıyorum. Bu işe önce kendi bahçemde kabak yetiştirerek başladım. Sonra kabaklar çoğalınca bunları nasıl değerlendirebilirim diye internetten araştırma yaparak, lamba yapıldığını öğrendim. Bir kenardan başladım. Hobi matkabı edindim yine internetten. Bunlara çeşitli şekiller verebilmek için, çeşitli uçlar aldım. Bir kabağa başlamadan önce bunun şekline ne uyar, onu tasarlıyorum. Sonra üzerini kalemle çiziyorum. Sonra hangi işlemi yapacaksak ona uygun matkap ucunu takıyorum. Sonra oturup sabırla işlemeye başlıyoruz. Biraz toz çıkaran bir işlem. Genelde balkonda falan yapıyorum. Kabak boncuklarımız var. Açtığımız deliklere çekişle çakarak değişik şekiller ortaya çıkarabiliyoruz. Bu şekilde işçilikli uğraştıran bir kabak, bir ay falan vaktimi alıyor. Burada da internetten esinlenerek, yaptım. Burada kabak havada duruyormuş gibi, gözüküyor. Yaptığımız kabakları sevdiklerimize hediye ediyorum. Küçüklüğümden beri el sanatlarına yatkınlığım var" dedi.

(HD-MB-

