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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bahçeşehir Tem otoyolunda araç takla attı, trafik kilitlendi

Bahçeşehir Tem otoyolunda araç takla attı, trafik kilitlendi

Takla atan araç

Polis Hastane Bild Sparta Direksiyon 

-Trafiğe müdahale eden polis
-Takla atan araç çekiciye bindirilmesi
-Yoğun trafik

( İSTANBUL )- Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Bahçeşehir Tem Otoyolu Ankara istikametinde önündeki araca çarpan araç takla attı. Kazada bir kişi yaralanırken otoyolda oluşan trafik drone ile görüntülendi. Kaza, saat 14.00 sularında Tem otoyolu Ispartakule mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 NJ 2052 plakalı otomobilin sürücüsü otoyolda ilerlerken önünde seyreden bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere de çarparak takla attı. Takla atan otomobildeki sürücü çevredekilerin yardımıyla aracından çıkartılarak ambulans ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında otoyoldaki güvenli geçiş için polis yolu tek şeride düşürdü. Trafik durma noktasına geldi Kaza sonrasında yol tek şeride düşürüldü. Otoyolun Ankara istikametinin Altınşehir mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Adeta durma noktasına gelen trafik drone ile havadan görüntülendi.
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