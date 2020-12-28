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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Bahçesaray’da karla mücadele

- Bahçesaray’da karla mücadele

iş makinesinin gündüz çalışması

İş Makinesi Karla Mücadele Kar Yağışı 

-iş makinesinin gece çalışması
-çalışmalardan detay

( VAN ) VAN

- Van’ın Bahçesaray ilçesinde belediye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kardan dolayı kapalı mahalle yolu kalmadı. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı Van’da birçok mahalle ve mezra yolunun kapanmasına neden oldu. Kar yağışının durması ile birlikte Bahçesaray Belediyesi, kardan dolayı kapanan kırsal mahalle ve mezraların yolunu açma çalışmaları başlattı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı karla mücadele ekiplerinin de destek verdiği yol açma çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalar sonucu ilçeye bağlı Güneyyamaç ve Özbeyli mahallelerin yolları açılarak ilçede kardan kapalı mahalle yolu kalmadı. Yol açma çalışmalarını takip eden Bahçesaray Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, mahalle sakinlerini ziyaret edip sorun ve sıkıntıları yerinde dinledi. Mahalle sakinler, ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, yollarının açılmasında emeği geçen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bılmez ve Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve çalışanlara teşekkür ettiler. (EKİP-ŞAK-Y)
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