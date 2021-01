- Bahçelievler’den Suriye’ye yardım köprüsü

-Tırlar hareket ederken görüntü

- Bahçelievler Belediyesi öncülüğünde hazırlanan 5 tır dolusu yardım malzemesi Suriye'ye doğru yola çıktı. İçerisinde eğitim malzemesi, giysi, gıda ve battaniye bulunan tırlar dualar eşliğinde uğurlandı. Bahçelievler Belediyesi öncülüğünde hazırlanan 5 tır dolusu yardım malzemesi Suriye'ye doğru yola çıktı. Önceden gönderilen yardım tırlarıyla birlikte toplam 11 tır Suriye’ye gönderildi. İçerisinde eğitim malzemesi, giysi, gıda ve battaniye bulunan tırlar 'Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık' sloganıyla bugün Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar eşliğinde uğurlandı. Yardım tırlarını uğurlamasına , Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Dünyanın her yerine başta Suriye olmak üzere bu tırlarımız hareket ediyor” Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “10 Aralık’ta da gönderdiğimiz konvoy ile beraber toplam 11 tır gönderdik. Tırlarımızın içerisinde hem belediyemiz tarafından sağlanan, hem de Milli Eğitim’den ve Kaymakamlık’tan aldığımız eğitim malzemesi, giysi, gıda ve battaniye var. İhtiyacı olan Suriye’li kardeşlerimize göndermek için 5 tır hareket edecek. Slogonumuz belli 'Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık' Türkiye Cumhuriyeti'nin asli görevi Osmanlı’dan beri gelen dünyadaki mazlumların hiçbirisini ayırmadan her zaman yardım etmek. Ben herkese teşekkür ediyorum. Suriye’de ihtiyacı olan, bu soğukta üşüyen, eğitim göremeyen insanlarımıza, çocuklarımıza, kardeşlerimize bu tırlar gidecek. Cumhurbaşkanımızın himayesinde onun desteği ile başlayan bir uygulama dünyanın her yerine başta Suriye olmak üzere bu tırlarımız hareket ediyor ve ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. İnsanlardan da yardımlarını arttırmalarını istiyorum” dedi.

