Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Bahçelievler’de yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Bahçelievler’de yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

Bahçelievler’de yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

Kavga anları görüntüsü

Polis Kamera Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Ambulans görüntü
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Çığlık atan kadın araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı İSTANBUL

- Bahçelievler’de yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki grup bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Çığlık atan kadın araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı. Olay, dün 18.00 saatlerinde Yenibosna Çobançeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki grup çalıştıkları konfeksiyon atölyesinden çıktıktan sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, meydan kavgası anları kameralara yansıdı. O anlar kamerada Kameraya yansıyan görüntülerde, kavga etmeye başlayan yabancı uyruklu iki grubun yumruklaşması ve onları ayırmaya çalışan bir kadının çığlık çığlığa kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor. Sonrasında ise kavgayı bitiren grup olay yerinden ayrılıyor. (GK- İD-RU
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı