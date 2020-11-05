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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bahçelievler'de yanan evde cesedi bulunan kadının cenazesi toprağa verildi - KARAMAN

Bahçelievler'de yanan evde cesedi bulunan kadının cenazesi toprağa verildi - KARAMAN

- Yanan evde cesedi bulunan kadının cenaze namazının kılınması - Cenazenin omuzlarda götürülmesiBahçelievler'de yanan evde cesedi bulunan kadının cenazesi toprağa verildiKARAMAN (AA) - İstanbul Bahçelievler'de bir evde çıkan yangında cesedi bulunan ve boğularak öldürüldüğü belirlenen Fatma Mavi'nin cenazesi, memleketi Karaman 'da defnedildi.Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Mavi'nin (31) cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Karaman 'a getirildi.
Öğle namazına müteakip Yeşil Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Mavi'nin cenazesi, Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
İstanbul'da 1 Kasım'da, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 4. Sokağı'ndaki bir evde çıkan yangında Fatma Mavi'nin (31) cesedinin bulunması üzerine çalışma başlatılmış, maktulün boğulduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Ergin A. ve arkadaşı Ali İlkay S. tutuklanmıştı.

İlkay Cenaze Cenaze Namazı 

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