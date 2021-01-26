Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Bahçelievler’de ticari minibüs alevler içinde kaldı

Bahçelievler’de ticari minibüs alevler içinde kaldı

Olay yeri inceleme ekipleri

Polis Bild Trol 

-İtfaiye ekipleri
-Kullanılamaz hale gelen ticari minibüs
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler’de park halinde bulunan ticari minibüs alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Zeki Karsan Sokak üzerinde park halinde bulunan 42 ECG 10 plakalı ticari minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
Kısa sürede alevler içerisinde kalan aracı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından ticari minibüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri, araçta meydana gelen yangının çıkış sebebini bulmak için incelemelerde bulundu. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı