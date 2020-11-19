- Bahçelievler’de tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada



- Bahçelievler’de tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde gece saat 01.00 sıralarında 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde meydana gelen patlama kameraya yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüyle patlamanın yaşandığı o an da gözler önüne serildi. (HK-



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