- Bahçelievler’de tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada

- Bahçelievler’de tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde gece saat 01.00 sıralarında 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde meydana gelen patlama kameraya yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüyle patlamanın yaşandığı o an da gözler önüne serildi. (HK-
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