Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Bahçelievler’de tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada

- Bahçelievler’de tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada

Patlama anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Tekstil Atölyesi Kamera Patlama Anı Cep Telefonu 


- Bahçelievler’de tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde gece saat 01.00 sıralarında 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde meydana gelen patlama kameraya yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüyle patlamanın yaşandığı o an da gözler önüne serildi. (HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement