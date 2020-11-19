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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bahçelievler’de tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada

Bahçelievler’de tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada

Patlama anından detay

Tekstil Atölyesi Hastane Kamera Patlama Anı Trol 

-Havaya uçan eşyalar detay
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler’de tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı. Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan yaşanan patlama anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Patlama ile birlikte iş yeri içerisinde buluna malzemelerin havaya uçtuğu görüldü.

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