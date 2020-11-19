Bahçelievler’de tekstil atölyesinde patlama: 2 yaralı

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Etrafa saçılan cisimler

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bahçelievler’de tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Çıkan patlamada 2 kişi yaralandı. Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.



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