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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Bahçelievler’de silahla oyun kanlı bitti

Bahçelievler’de silahla oyun kanlı bitti

Olay yerinden görüntü

Hastane Polis Memuru Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Ameliyat 

-Ekiplerin incelemesi
-Genel Detay

( İSTANBUL )- Silahla oynayan çocuk yaralandı İSTANBUL

- Bahçelievler’de 13 yaşındaki bir çocuk evde silahla oyun oynadığı sırada silah ateş aldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay, Bahçelievler Kayalar Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 4 katlı bir apartmanın 2’nci katında oturan polis memurunun 13 yaşındaki kızı E. Ü, silahla oynağı sırada tabanca ateş aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karın boşluğundan yaralanan E.Ü., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen E.Ü., ameliyata alındı. Öte yandan, olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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