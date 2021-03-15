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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bahçelievler'de sağlık çalışanları için ‘Vefa Anıtı’ dikildi

- Bahçelievler'de sağlık çalışanları için ‘Vefa Anıtı’ dikildi

Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır

Hastane Sağlık Çalışanı Akkale Sağlık Çalışanları 

-Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan
-Sağlık çalışanları
-Vefa Anıtı
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler'de pandemi döneminde özverileriyle öne çıkan sağlık çalışanları için ‘Vefa Anıtı’ dikildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “1915’teki Çanakkale ruhuyla, onlar nasıl cepheye gittiyse, sağlık çalışanlarının da cephede, sokakta, evde, hastanede özellikle yoğun bakımda, hastalarımızı bir gün daha fazla yaşatmak için uğraşmalarından dolayı, minnettarlığımızın bir ifadesi olarak Vefa Anıtı yaptık” dedi.
Bahçelievler Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı yoğun bir tempoda çalışarak, virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için ‘Vefa Anıtı’ dikildi. Bu kapsamda Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde tören düzenlenirken, törene Bahçelievler İlçe Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.
"Tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız” Anıtla ilgili konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Sağlık çalışanlarımıza, doktoru, ebesi, hemşiresi, tüm sağlık çalışanlarımıza, özellikle Türkiye’deki, onları unutmamak için Vefa Anıtı yaptırdık. Ben de bir hekim olduğumdan dolayı, onları unutmamak adına, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde hiç korkmadan, aynı 1915’teki Çanakkale ruhuyla, onlar nasıl cepheye gittiyse, sağlık çalışanlarının da cephede, sokakta, evde, hastanede özellikle yoğun bakımda, hastalarımızı bir gün daha fazla yaşatmak için uğraşmalarından dolayı onlara minnettarlığımızın bir ifadesi olaraktan Vefa Anıtı yaptık. Bahçelievler Belediyesi olarak tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız” dedi.
(VK-HK-
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