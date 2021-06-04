Bahçelievler’de LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

-Dezenfekte işleminin yapılması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bahçelievler Belediyesi, 6 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde ilçe genelinde sınavın yapılacağı 60 okulda ortak kullanım alanı ve derslikleri dezenfekte etti. Belediye ekipleri tarafından hijyenik hale getirilen okullara, öğrenciler ve görevliler kapı önüne bırakılan el dezenfektanlarını kullanıp binalara giriş yapabilecek. Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında insan sağlığını etkilemeyen alkollü dezenfektanlarla öğrencilerin ve sınav yetkililerinin temas edecekleri sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler, koridorlar ve lavabolar dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı. “Öğrencilerimizin içi rahat olsun” Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri için sınav öncesi okulların dezenfeksiyon işlemlerini tamamlandıklarını dile getiren Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “LGS sınavına girecek tüm öğrencilerimizin ve velilerinin içi rahat olsun çünkü temas edecekleri tüm alanların dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdik. Sınava girecek olan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum, Allah zihin açıklığı versin” diye konuştu.



