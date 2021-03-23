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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bahçelievler’de kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 2 yaralı

Bahçelievler’de kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Hastane Sağlık Ekibi Soygun Girişimi Silahlı Soygun Hırsız 

-Ekiplerin çalışması
-Röp.
-Genel Detay

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Bahçelievler’de bir kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan 2 kişi çıkan arbedede kuyumcuyu ve yardımına gelen komşusunu yaralayıp kaçtı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken şahıslar kaçtı. Olay Bahçelievler İzzettin Çalışlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Topal’ın işlettiği kuyumcuya gelen silahlı 2 şüpheli, soygun girişiminde bulundu. İddiaya göre kuyumcu Ali Topal’ın direnmesi üzerine çıkan arbede sonucu Topal, silahla bacağından vurularak yaralandı. Sesleri duyan vatandaşlardan yardıma gelen Şuayip Sandıkçı’da şüpheli 2 kişi tarafından silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dükkanı ve çevresini güvenlik çemberine aldı. Kuyumcu soygun girişiminin teşebbüste kaldığı olayda 2 şüpheli kaçtı. Yaralılardan Ali Topal’ın durumu belirsizliğini korurken, diğer yaralı Şuayip Sandıkçı’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayın görgü tanıklarından Mirza Öğen, ”Olayın oluş halini görmedim sadece komşumuzun sesiyle dışarıya fırladım o sırada hırsızları kovalamış bacağından yaralı şekilde yerde çömelirken gördüm. Kendisine müdahale ettik görüntüleri izlediğimizde içerde hırsızlarla boğuşmuş silah sesini duymadık. Kaçarken diğer komşumuzu da yaralamışlar onun durumunda önemli bir şey yok” dedi.

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