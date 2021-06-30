Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bahçelievler’de kurban pazarı hazır

Bahçelievler’de kurban pazarı hazır

Kurban pazarından görüntü

Koronavirüs Karantina Kurban Pazarı Tedbirler Koronavirüs 

-Başkan ile röp
-Detay

( İSTANBUL ) -- Bahçelievler'de Kurban Bayramı hazırlığı tamamlandı- Pandemi kurallarına uygun ‘Kurban Satış Alanı’ İSTANBUL

- Bahçelievler Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı’na hazırlıklarını tamamladı. Pandemi kurallarına uygun Kurban Satış ve Kesim Alanı’ndaki çalışmalar tamamlanarak yurdun dört yanından gelecek kurbanlıklar bekleniyor. Bahçelievler Belediyesi kurban satış alanındaki çalışmalarını tamamladı. 20 dönümlük Kurban Satış Alanı’nda 80’i büyükbaş 10’u küçükbaş olmak üzere 95 çadır bulunuyor. Kurban Satış Alanı’na gelecek vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılarak hijyen setleri dağıtılacak. Kafeterya ve mescidin de olduğu alanda kurban satıcıları için duş yerleri oluşturuldu. Alanın girişinde, kurbanlıklarda olası bir hastalık durumu söz konusu olduğunda bir karantina çadırı yer alıyor. Kurbanlık Satış Alanını ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi alan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Amacımız komşularımızın dini vecibelerini en iyi şekilde yerine getirebilmelerine olanak sağlarken bir yandan da kurban satışı için yurdumuzun değişik illerinden ilçemize gelen kurban satıcılarımıza en iyi ortamda satış yapabilecekleri fiziki ortamı oluşturmak. 1200 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip alanda tüm hazırlıklar tamamlandı. Buraya gelen komşularımız için girişte koronavirüs tedbirleri uygulanacak. Girişte HES kodu sorgulama ve hijyen setlerimiz olacak” dedi (AY-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı