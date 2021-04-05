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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bahçelievler’de korkutan çatı yangını

Bahçelievler’de korkutan çatı yangını

alevli görüntü

Polis Polis Ekipleri Çatı Yangını Yangına Müdahale Trol 

-çatı yanarken görüntü
-itfaiyeden görüntü
-vatandaşla röportaj
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Bahçelievler’de, 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın diğer çatılara sirayet etmeden söndürüldü.Edinilen bilgilere göre Bahçelievler Zafer Mahallesi Kaptan Sokak’taki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle binada oturan vatandaşlar da panikle aşağı indi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etmeye başladı.
Bu sırada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kısa süreliğine paniğe kapıldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.Olay yerine gelen polis ekipleri ise, sokağa yaya ve araç trafiğine kapattı. Kimsenin yalanmadığı yangında çatıda hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Görgü şahidi İsmail Dalkılıç, “Çatıda izolasyon olmadığı için çıkan kıvılcım çatıyı tutuşturdu. Yangın çıktı. Yaralı maralı yok, olay büyümeden söndürüldü” diye konuştu.

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