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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Bahçelievler’de kısıtlama saatlerinde açık olan kafe mühürlendi

- Bahçelievler’de kısıtlama saatlerinde açık olan kafe mühürlendi

Polis ekipleri

Polis Salar İtiraf Zabıta Polis Ekipleri 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde açık olduğu tespit edilen bir kafeye polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.
Yapılan incelemelerin ardından kafe zabıta ekiplerince mühürlendi. Bahçelievler Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kafede nargile içildiği ve masa oyunlarının oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri kafeye baskın düzenledi.
Kapıyı polislere açan kafe müdürü içeride kimsenin olmadığını söylerken polis ekipleri masalarda bulunan çay ve oyunları tespit etti. Mekan müdürü burada arkadaşlarımızla oturuyoruz şeklinde kendini savunmaya çalışsa da ceza almaktan kurtulamadı. Nargile içtiklerini de itiraf eden kafe müdürüne maskesiz olduğu için de cezai işlem uygulandı. (FT- MB-
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