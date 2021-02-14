Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Bahçelievler’de kar ile mücadele sürüyor

Bahçelievler’de kar ile mücadele sürüyor

Ekiplerin çalışmaları

Kaldırımlar Kar Yağışı Hayvan 

-Sokak hayvanlarının beslenmesi
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle, Bahçelievler Belediyesi 500 personel ve 50 araçla herhangi bir sorun yaşanmaması için aralıksız çalışıyor. İstanbul’u dün akşam itibariyle etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla Bahçelievler Belediyesi 500 personel ve 50 araç ile herhangi bir sorun yaşanmaması için aralıksız çalışıyor. Gerekli önlemler doğrultusunda esnaflara olası buzlanmalarda dükkanları önünde kullanmaları için hazırlanan tuz çuvallarını dağıtıldı. 10’ar kiloluk çuvallar şeklinde hazırlanan tuz çuvalları, ilçenin yoğun caddelerinde kısıtlamalardan muaf esnaflara dağıtıldı. Kar yağışıyla birlikte özellikle sağlık ve güvenlikle ilgili kurumlar ile yol ve kaldırımlardaki çalışmalar yoğunluk kazandı. Sokak hayvanları da unutulmayarak yiyecek bulmakta zorluk çekecekleri düşünülerek mama desteği arttırıldı. Öte yandan olası bir olumsuzluk halinde vatandaşların Bahçelievler Belediyesi’nin 444 0 311 numarasını ücretsiz olarak arayıp yardım isteyebilecekleri kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı