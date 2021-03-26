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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bahçelievler’de kamyonetin devrilme anı kamerada

Bahçelievler’de kamyonetin devrilme anı kamerada

Kaza anından görüntü

Kamera Direksiyon Trol 

-Olay yerinden görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Bahçelievler’de seyir halindeki bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken kaza anı kameralara yansıdı. Kaza, Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 05.20 sıralarında seyir halinde ilerleyen bir kamyonet bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü kaybeden sürücü idaresindeki kamyonet devrilip yan yattı. Kaza sonrası sürücü şans eseri olayı yara almadan atlatırken kamyonetten kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kaza anında cadde üzerinde araç ve vatandaşların olmaması olası bir kötü durumun önüne geçti. Olay sonrası kamyonette maddi hasar meydana gelirken araç ekipler tarafından vinç yardımıyla çekildi. Öte yandan, kaza anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun sağa sola yalpalanarak devrildiği görülüyor.
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