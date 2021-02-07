Bahçelievler’de iş yerine baskın: Polisi görünce kimi koltuk arkasına, kimi de dolaba saklandı

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( İSTANBUL )- Bahçelievler’de işyerine baskın: 76 bin 320 lira lira ceza kesildi İSTANBUL



- Bahçelievler’de saat 23.15 sıralarında açık olduğu belirlenen iş yerine polis ekipler baskın yaptı. Ekipleri gören kişilerden bazıları koltukların arkasına, bazıları ise dolapların içine girerek saklanmaya çalışırken toplamda 76 bin 320 lira cezadan kurtulamadılar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 5 Şubat’ta saat 23.15 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin açık olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adreste yapılan denetimde içeride 24 kişinin bulunduğu, şahısların sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edildi. İçerideki şahıslardan bazıları ekipleri görünce koltukların arkasına bazıları ise dolapların içine girerek saklanmaya çalıştı. İçerde bulunan toplam 24 şahsın her birine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa gereğince 3 bin 180 liradan, toplamda 76 bin 320 lira idari para cezası işlemi uygulandı. İş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verilirken, işyeri sahibi M.Ö. isimli şahıs hakkında işlem yapıldı.



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