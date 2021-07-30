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Bahçelievler’de inşaat halindeki bir binanın çatısı alev alev yandı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Bahçelievler’de inşaat halindeki bir binanın çatısı alev alev yandı

Bahçelievler’de inşaat halindeki bir binanın çatısı alev alev yandı

Alevli görüntü

Yangın Altın Trol 

-İtfaiye ekipleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler’de inşaat halinde olan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Aktaş Çıkmazı Sokak'ta yaşandı. İnşaat halinde olan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.
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