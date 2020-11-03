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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Bahçelievler’de genç kadını canice öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi

- Bahçelievler’de genç kadını canice öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Doğalgaz Kıskançlık Genç Kadın Doğalgaz Patlaması Pazar Günü 

-ARŞİV

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler’de meydana gelen doğalgaz patlamasından öldüğü sanılırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Fatma Mavi’nin katil zanlıları adliyeye sevk edildi. Olay, pazar günü Bahçelievler Mahmutbey Caddesi 4. Sokak'taki bir binada meydana gelmiş, doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangının söndürülmesinin ardından 31 yaşındaki Fatma Mavi’nin cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, genç kadının irtibatta olduğu kişileri takibe almış, Mavi’nin son olarak Ergin A. ile görüştüğünü tespit etmişti. Yakalanmasının ardından cinayeti itiraf eden Ergin A., Mavi ile aralarında çıkan kıskançlık tartışması sonucu kendisini boğarak öldürdüğünü ve daha sonra arkadaşı Ali İlkay S. ile birlikte benzin alarak Mavi’nin yaşadığı evi ateşe erdiğini söylemişti. Bunun üzerine Ergin A.’nın arkadaşı Ali İlkay S. de gözaltına alınarak iki zanlı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Fatma Mavi’nin öldürülmesi olayının zanlıları Ergin A. ve Ali İlkay S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (YEŞ-YM-
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