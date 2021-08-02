Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Bahçelievler’de çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bahçelievler’de çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Bahçelievler’de çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Yangından görüntü

Çatı Katı Yangın Altın Trol 

-Ekiplerin müdahalesi
-Röportaj
-Vatandaşlardan görüntü
-Genel Detay

( İSTANBUL )- 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın büyümeden söndürüldü İSTANBUL

- Bahçelievler’de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yan binaya sıçrama tehlikesi nedeniyle paniğe kapılan mahalleli sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Olay Bahçelievler, Merkez Mahallesi Hür Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 4 katlı bir binanın çatısı katında yangın çıktı. Binanın altında bulunan lokantanın bacasından kaynaklandığı düşünülen yangın nedeniyle mahallede büyük bir panik yaşandı. O sırada binada bulunanlar kendilerini can havliyle dışarı atarken, ihbar üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yan binaya sıçrama tehlikesi nedeniyle paniğe kapılan mahalleli sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, alevler yan binaya sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatı katında hasar oluştu. (AY-RU
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı