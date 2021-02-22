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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bahçelievler’de 6 katlı binada yangın

Bahçelievler’de 6 katlı binada yangın

İtfaiyenin gelişi

Kamera Nadan Cep Telefonu 

-Merdiven ile vatandaşları kurtarması
-Sokaktan görüntü
-Binadan görüntü

( İSTANBUL )- Üst katlarda mahsur kalan vatandaşları İtfaiye ekipleri kurtardı İSTANBUL

- Bahçelievler’de 6 katlı bir binanın elektrik panosundan yangın çıktı. Yangından çıkan dumanlar sebebiyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, saat 21.00 sıralarından Bahçelievler Şirinevler Yeniçeri sokaktaki 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın elektrik panolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Elektrik panolarındaki yanmadan dolayı çıkan yoğun duman bütün binanın koridor boşluğunu ve bazı daireleri doldurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan vatandaşları merdivenli araç yardımıyla kurtardı. Bina girişinde bulunan elektrik panosu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (FT-
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