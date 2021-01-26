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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Bahçeden 15 ton mandalina çalan hırsızlar yakalandı

Bahçeden 15 ton mandalina çalan hırsızlar yakalandı

Ele geçirilen mandalina

Hırsızlar Yakalandı Adli Kontrol Akalan Hırsız Irak 

-Mandalinadan genel ve detay
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

( ADANA ) -- Adana’da bir bahçeden 15 ton mandalina çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı- Zanlılardan birinin kamyonetinden 5 ton mandalina bulundu ADANA

- Adana’da bahçede kilosu 3.5 lira pazarda 5 liradan satılan mandalina hırsızların yeni gözdesi oldu. Bir bahçeden 15 ton mandalina çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cırık Mahallesinde meydana geldi. Bu yıl rekolte azlığı nedeniyle narenciyenin kilosu pazarda 5 liranın altına düşmedi. Özellikle her yıl kilosu en fazla 2 lira olan mandalina bu yıl bahçede kilosu 3.5 liradan pazarda ise 5 liradan satılıyor. Bu nedenle mandalina hırsızların yeni gözdesi oldu. Cırık Mahallesinde Cuma S.’nin (57) bahçesine giren hırsızlar 15 ton mandalinayı çalıp kaçtı. Sabah bahçesine geldiğinde mandalinaların çalındığını fark eden Cuma S. polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada mandalinayı Cebrail A. (34) ve Nurettin A.'nın (41) çaldığını Ali K.’nın (40) ise onlara yardım ettiğini belirledi. Polis zanlıları Yunusoğlu Mahallesindeki evlerinde gözaltına aldı. Polis kamyonet içinde 5 ton da mandalina ele geçirdi. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar mandalina hırsızlığı yapmadıklarını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi. Polis 5 ton mandalinayı Cuma S.’ye teslim etti. Cuma S.’nin zararının 52 bin 500 lira olduğu öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ali K. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer iki zanlı tutuklandı. (FKE-
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