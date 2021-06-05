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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bahçede yaralı halde bulunan doğan koruma altına alındı

Bahçede yaralı halde bulunan doğan koruma altına alındı

Yaralı doğanın bulunduğu yerden alınması

Bild Doğal Yaşam Alanı Irak 

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( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan doğan, ekipler tarafından korumaya alındı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da evin bahçesinde uçamayan bir kuş bulunduğunu gören vatandaş, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerine bildirdi. HAYDİ ekipleri, söz konusu evin bahçesine gelerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaralı haldeki doğanı tedavi amaçlı korumaya aldı. Bulunduğu yerden alınan yaralı doğan, tedavi için veteriner hekime götürüldü. Tedavilerinin ardından yaralı doğanın tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
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