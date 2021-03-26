Bahçede baygın bulundu

-Erdem Uz’un hastaneye getirilmesi

-Ambulanstan inerken kalp masajı yapılması



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde baygın bulunurken ekipleri harekete geçirdi. Olay, ilçeye bağlı Uzunmehmet Mahallesi Turan Kayalı Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Erdem U. (61), evinin bahçesinde komşuları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan Erdem U. İlk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Erdem U. için hastaneye girişinde kalp masajı yapılırken, hastanedeki tedavisi ise sürüyor. (İYA-



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