Bahçede 2 TL bulan öğrenci bu notu bıraktı

- Çorum’un İskilip ilçesinde bir öğrenci okul bahçesinde 2 TL buldu. “Bu para kiminse alsın” yazılı bir not ile bulduğu parayı okul merdivenlerine bırakan öğrenci, okuldaki herkesin takdirini kazandı. Edinilen bilgilere göre, Azmilli İlkokulu’nda kimliği belirlenemeyen bir öğrenci okul bahçesinde 2 TL buldu. Bir kağıda not yazarak paraları üzerine koyan öğrenci, paranın sahibi öğrenciye seslenerek parasını almasını istedi. Bunu gören okul idarecileri ve öğretmenler öğrenciyi bulmak için harekete geçti. Okul Müdürü Salih Yılmaz, okulun paydos edilmesinin ardından öğretmenlerle birlikte okul bahçesinde üzerinde 2 TL bulunan “Bu para kiminse alsın” yazılı notla karşılaştıklarını belirterek, “Biz çok mutlu olduk. Çok sevindik. Öğretmenler olarak gurur duyduk. İyi ki öğretmenim dedirten bir not. Eğitim aile de başlar. Öğrencimizin ailesine de teşekkür ediyoruz” dedi.

Okul olarak değerler eğitimine önem verdiklerini dile getiren Yılmaz, bunun meyvesini almayı görmenin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi. Notu okuduklarında gururlandıklarını dile getiren Sınıf Öğretmeni Şeyda Uludağ ise, “O gizemli öğrenci ve ailesine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



