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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bahçe ve anız yangınlarını itfaiye söndürdü

Bahçe ve anız yangınlarını itfaiye söndürdü

-itfaiye kamerası-

Kamera Barla 

-İtfaiye araçlarının olay yerine intikali
-Yangınlara müdahale
-Yanan alanlardan detaylar
-Gündüz ve gece planları

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın çeşitli bölgelerinde çıkan anız ve bahçe yangınları itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, kent geneli çeşitli bölgelerde bahçe ve anız yangınları çıktı. Yangınların çıkış nedenleri bilinemezken, ihbarları değerlendiren ekipler kısa sürede yangınlara müdahale ederek söndürdü. İtfaiyeden yapılan açıklamada, “Gün içinde onlarca ekili alan yangını ve bahçe yangınına müdahale edilerek, yüzlerce dönüm ekili alan yanmaktan kurtarılmıştır” denildi. (HLL-
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