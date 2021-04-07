Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bahçe temizliği sonrası yakılan ateş hem ormanı hem kaplumbağayı yaktı

Bahçe temizliği sonrası yakılan ateş hem ormanı hem kaplumbağayı yaktı

yangından görüntü

İtfaiye Aracı Ormanlı Orman Yangını 

-yangının ardından yanan bölge
-telef olan kaplumbağa
-detaylar

( ANTALYA )- 500 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü, bir kaplumbağa yanarak telef oldu ANTALYA

- Antalya'da bahçe temizliğinin ardından yakılan ateşten çıktığı tahmin edilen yangında 500 metrekare orman yandı. Yangın sonrası yapılan incelemede, bir kaplumbağanın alevlerden kaçamadığı ve yanarak telef olduğu görüldü.
Manavgat ilçesi Hocalı Mahallesi Kavaklıdere mevkiinde çıkan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine ait 1 itfaiye aracının müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde, yangının bahçe temizliği sonrası yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucunda çıkmış olabileceği belirtildi. 500 metrekare kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında bir kaplumbağanın tamamen yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement