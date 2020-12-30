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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bahçe hortumuyla komşusunun evini söndürmeye çalıştı

Bahçe hortumuyla komşusunun evini söndürmeye çalıştı

İtfaiye müdahale

Bahçe Hortumu Yangına Müdahale Trol 

-Sinir krizi geçiren çocuk

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da prizde unutulan elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu. Yan komşusunun evinin yandığını farkeden bir kişi kendi evinden çektiği bahçe hortumu ile odadaki yangına müdahale etti. Olay Bursa’nın Demirtaş ilçesi 1429 sokakta 3 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikli ısıtıcının fişe takılı kalmasından dolayı evde yangın çıktı. Saat 17:00 sıralarında evinden ayrılan Mustafa K.’nın ikametinden yoğun duman çıktığını fark eden yan komşusu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye gelene kadar evinden çektiği bahçe sulama hortumuyla yangına müdahale etti. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, evde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yerine koşarak gelen Mustafa K.'nın oğlu sinir krizi geçirdi. dede İsmail Hakkı K. ise bir yandan torunu sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ederken diğer yandan da itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (AK-
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