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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Baharın renkleri Başkentte açıyor

Baharın renkleri Başkentte açıyor

Çiçeklerin park ve seralara dikilmesi

( ANKARA ) ANKARA


- Çankaya Belediyesi baharın gelmesiyle birlikte, Uğur Mumcu Parkı içinde kendi seralarında ürettiği çiçekleri park ve yeşil alanlara dikmeye başladı.
Seralarda üretilen kadife, petunya, sardunya, begonya, aslanağzı çeşitlerinin de bulunduğu 300 binden fazla çiçek Çankaya parklarını süsleyecek. Çankaya Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte parklarında bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Parkların fiziki olarak bakım ve onarımını yapan belediye ekipleri, seralarda üretilen çiçekleri de park ve yeşil alanlara dikmeye başladı.
Yaz-kış Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan seralarda Çankaya Belediyesi işçilerinin ürettiği çiçekler, bu yaz da Çankaya parklarını süsleyecek. Bahar aylarıyla birlikte hız kazanan çalışmalar kapsamında seralarda üretilen 300 binden fazla rengarenk çiçek, kısa sürede dikilmiş olacak. Bahar mevsiminin müjdecisi begonya, sardunya, petunya, kadife, vinka, yıldız, horoz ibiği, zinya, ateş, ipek, aslanağzı Çankaya parklarını rengarenk bir görsel güzelliğe dönüştürecek. (Mİ-
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