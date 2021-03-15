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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Baharın müjdesi çiğdemler nefes kesti

Baharın müjdesi çiğdemler nefes kesti

- Çiğdemlerden görüntü

( ANKARA ) - ANKARA

Efes 


- Baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde açtı. Baharın müjdesi olarak bilinen çiğdemler havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başladı.
Dünyada 85 doğal türü bulunan, Türkiye'de ise 72 türü bulanan çiğdemler Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde de açmaya başladı.
Sarı rengiyle doğayı süsleyen çiğdemler nefes kesen görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu. (UD-BC -
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