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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Baharın müjdecisi leylekler erken geldi

Baharın müjdecisi leylekler erken geldi

- leyleklerin ovada gezinmeleri

Gezin Kar Yağışı Sonbahar 

- - leyleklerden yakın ve genel detay
- - leyleklerin uçmasından detay
- - leyleklerin karlı dağlara karşı süzülmesi
- - vatandaşlardan Bülent Orak Röp.
- - vatandaşlardan Onur Çelik Röp.

( MUŞ ) - MUŞ

- Muş'ta ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, havaların karlı ve yağışlı olmasına rağmen kente önceden gelmeye başladı.
Muş Ovası her yıl olduğu gibi bu yılda leylekleri ağırlamaya başladı.
Ovada karlı dağlara karşı kanat çırparak süzülen leylekler, baharı bu yıl erken müjdeledi. Hasköy ilçesine bağlı Aşağı Üçdam, Kapılı ve Alazlı köylerinde bulunan leylek yuvaları, yeniden dolmaya başladı.
Soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla devam etmesine rağmen dönüş yapan leylekler, köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Aşağı Üçdam köyü sakinlerinden Bülent Orak, bu sene leyleklerin erken geldiğini belirterek, “Kar bu yıl içerisinde 25 gün civarında etkili oldu. Karımız yerden erken kalkınca, leyleklerde erken geldi. Geçen sene leylekler geç gelmişti. Leylekler ilkbaharda geliyor, sonbaharda da gidiyorlar” dedi.
Vatandaşlardan Onur Çelik ise bahar erken gelmesiyle leylekler de geldiğini belirterek, “Şu anda köyde 15-20 leylek var. Her biri 2-3 yavru yapıyor. Sonbaharda 45-50 leylek sürü halinde göç ediyorlar. 4-5 ay burada kalıyorlar. Leylekleri seviyoruz, baharın müjdecisidirler” diye konuştu.
(UU-MSA-Y)
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