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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Baharın habercisi kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntüler oluşturdu

Baharın habercisi kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntüler oluşturdu

Kuzuların anneleriyle birleşme görüntüleri

Hastalık Karla Mücadele Yaşam Şartları Hayvancılık Yükselen 

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( ARTVİN -ÖZEL)-Artvin’de kuzuların anneleriyle buluşması görüntülendi ARTVİN

- Artvin’de "baharın habercisi" olarak adlandırılan, sabah ve akşam saatlerinde anneleri ile buluşması için ağıllardan çıkarılan kuzular, kokusu ve sesi sayesinde un arasından annelerini rahatlıkla bulup süt emiyor. Artvin’in Ardanuç ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar için, ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak ifade edilen koyunların kuzulama dönemi başladı.
Annelerini seslerinden tanıyan onlarca kuzu, kapıların açılmasıyla annelerine koştu. Artvin’in Ardanuç ilçesinde besiciler için ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen koyunların, kuzulama dönemi heyecanı yaşanıyor. Aylarca karla mücadele edip hayvanlarını bahara çıkartmış olmanın telaşını yaşayan besiciler, şimdilerde zamanlarının büyük bir kısmını sürülerinin kuzulama dönemine harcıyor. İlçeye 5 kilometre mesafede bulunan Harmanlı köyünde yaşayan vatandaşların büyü bir bölümü geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Her yeni doğan yavruyla birlikte ağıllarda yükselen kuzu sesleri artarak tatlı bir melodiye dönüşüyor. İlçenin önemli gelir kaynaklarından biri olan küçükbaş hayvancılıkla uğraşan besiciler, yeni doğan kuzuları yeme alışkanlığı kazanmadığı için farklı bir bölümde tutuluyor. Zorlu yaşam şartlarına rağmen bir taraftan sürülerini iyi beslemeye çalışan, diğer taraftan da yeni doğan kuzuları soğuk hava ve hastalıktan korumaya çalışan besiciler, günün iki öğününü de yeni doğan kuzuları anneleriyle buluşturup süt ihtiyaçlarını karşılıyor. Kapıların açılmasıyla annelerini sesinden tanıyan kuzular annelerine koşarak süt içiyor. Kuzuların sütle beslenip gelişimlerinin daha hızlı olması için sabah ve akşam saatlerinde ağıllardan çıkarılıp anneleriyle buluşturulma anı ise renkli görüntüler oluşturuyor. Ardanuç Harmanlı köyü sakinlerinden 60 yaşındaki besici Şaban Beşli, “Küçüklükten beri bu işi yapıyorum. Bizim işimiz bu. Bu iş bizim kemiğimize kaynamış, bu işten vazgeçemeyiz. Geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Mera sorunumuz var. Bakanlığımızdan bu konuda yardım istiyoruz. Belli bir arazinin bize tahsis edilmesini istiyorum” ifadelerine yer verdi.
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