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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Baharın gelmesiyle fidanlar toprakla buluşmaya başladı

Baharın gelmesiyle fidanlar toprakla buluşmaya başladı

Fidanlardan görüntü

Tarım İlkbahar Göreme Hayvan 

-Müşterilerin fidanları incelemesinden görüntü
-Müşterilerin fidanları almasından görüntü
-Üretici Fahri Aşçı konuşma
-Müşteri Yılmaz Uyanık konuşma

( DENİZLİ ) -- Fidan pazarları hareketli günlerini yaşıyor DENİZLİ

- Denizli’de ilkbaharın gelmesiyle birlikte fidan pazarında satışlar hızlanmaya başladı.
Aşıları yapılarak hazır hale getirilen fidanlar müşterileriyle buluşurken, zeytin fidanları ise daha çok ilgi görüyor. İlkbaharın yaşandığı bugünlerde fidan pazarında hareket yaşanıyor. Buldan ilçesinde fidan yetiştiricileri özenle büyütüp sakladığı alanda fidanları gelen müşterilerine satışını gerçekleştirirken, bu sene vatandaşların fidanlar daha fazla ilgi duyduğu görüldü.
50 santimetre çapında yaklaşık 30 ile 40 metre derinliğinde çukur açılarak fidanlar dikilirken, bahar ayında ise dikimi için uygun vakit olduğu ifade edildi. Fidanların temiz hava açısından da büyük önem taşıdığı bilinirken, elde kalan bazı fidanlar ise boş arazilere ekilerek büyümesi sağlanıyor. Fidan dikmenin tam zamanının olduğunu dile getiren fidan üreticisi Fahri Aşçı, “Tohumlardan dikip fidan yetiştiriyoruz. Zamanı geldiğinde de aşılarını yaparak satışa sunuyoruz. İşlerimiz iyi. Çocukluk yaşlardan itibaren fidan yetiştiriciliği yapıyorum. Sertifikalı ve faturalı fidan yetiştiriyoruz. Vatandaşlarımız tarıma ağırlık vermeye başladı.
Fidan dikimine önem veriyorlar. Fidan dikmek için elli santimetre çapında, otuz, kırk santimetre derinliğinde çukur açılması yeterlidir. Fidan dikiminin şimdi tam zamanıdır” dedi.
“İnsanların beslenmelerine de katkı yapması bence çok önemli” Çiftçilik yapan Yılmaz Uyanık, mevcut ağaçlarının bakımlarını yaptığı gibi boş arazilerine de fidan diktiğini dile getirerek “Ben meyvesini göremesem bile çocuklarım, torunlarım, doğadaki hayvanlarımız yer diye düşünüyorum. Bu bilinçle kiraz, ceviz, zeytin, dut, erik, badem, vişne, üzüm, kestane, kayısı ve nar fidanlarını toprakla buluşturacağım. Ağacın havayı temizlemesi özelliği ile birlikte insanların beslenmelerine de katkı yapması bence çok önemli. Ülkemizin üretimle kalkınacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. (EEP-MB-Y)
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