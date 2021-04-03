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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Baharı bekleyen Şırnak'ta kar yağışı etkili oluyor

Baharı bekleyen Şırnak'ta kar yağışı etkili oluyor

Kardan görüntü

Kar Yağışı 

-Yoldan görüntü
-Ağaçlardan görüntü
-Genel ve detay görüntü

( ŞIRNAK )- Her yer baharı yaşarken Şırnak kışı yaşıyor ŞIRNAK

- Tüm Türkiye baharı yaşarken Şırnak’ın Uludere ilçesine kar yağdı. Ülke genelinde vatandaşlar, baharın gelmesiyle beraberinde güneşlenmenin keyfini çıkartırken, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli Mahallesinde etkili kar hayatı olumsuz etkiledi. Bahar aylarında etkisini sürdüren kar çiçeklere zarar verirken, sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar araçlarla seyir halinde iken zor anlar yaşadı. Beyaza bürünen ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. (MB-AKK-Y)
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