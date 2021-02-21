Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Baharda gelen leylekler bu yıl karla geldi

Baharda gelen leylekler bu yıl karla geldi

YAĞAN KARDA HAVADA DANS EDEN LEYLEKLERDEN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

Yağan Kar Yağışı 


- Her yıl baharla birlikte gelen leylekler bu yıl Bursa'ya kar yağışıyla geldi.Baharın müjdecisi olan leylekler bu yıl Bursa'ya kar yağışıyla birlikte geldi. Uluabat gölü üzerinde görünen leylekler yağan kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkarttı. Yağan karla birlikte adeta havada dans eden leylekleri vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Leylekleri baharda havaların ısınmaya başlamasıyla görmeye alışık vatandaşlar karla birlikte görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement