Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Başkan Hüseyin Beyoğlu ve eşinden görüntü

Kutlay Kadınlar Günü Kaçırılma Terör Örgütü 

-Aile ziyaretinden görüntü
-Hüseyin Beyoğlu açıklaması
-Atılan sloganlardan görüntü

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan ve 554’üncü gününde olan aileleri ziyaret etti. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sabırla evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret ettiklerini söyledi.

554’üncü gün olduğunu ve 213 ailenin haklı, sabırlı bir nöbet tutuklarını belirten Başkan Beyoğlu, “Annelerimizi, ailelerimizi kutluyoruz. Onların yanındayız, annelerimiz yalnız değil. Türkiye’miz 81 iliyle, insanlarıyla annelerimizin yanındalar. Annelerimizin duruşları, nöbetleri değerlidir. 13, 14, 15,16 yaşlarındaki çocukları dağa götürerek, kaçırarak yanlış yere götürerek bir yere varılmaz” dedi.
Başkan Beyoğlu, ailelerin ziyaretinde karanfil vererek kadınlar gününü de kutlayarak alandan ayrıldı. (RK-NSO-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement