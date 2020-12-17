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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bağlantı demiri kopan römork devrildi

Bağlantı demiri kopan römork devrildi

Kaza yapan traktör detay

Bild Trol 

-devrilen römork detay
-topraklar detay
-kaza alanı detay
-kepçenin çalışması detay

( ANTALYA )- Traktörde bulunan 2 kişi, burunları bile kanamadan kazayı atlattı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki traktörün bağlantı demiri kopan römorku devrildi. Kazada kimsenin burnu bile kanamazken, römork üzerinde bulunan toprak yola döküldü. Kaza, sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Alanya'ya seyir halinde ilerleyen Hüseyin Yaşar’ın kullandığı 07 BPP 62 plakalı traktörün römork demiri kırıldı. Römork bağlantı demirinin kırılması sonucu traktörün arkasından boşa çıkan römork yolun ortasına devrilirken, üzerindeki toprak yola döküldü. Traktör ise refüje çıkarak durabildi. Traktör sürücüsü Hüseyin Yaşar ve yanındaki arkadaşı kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattı. Kazanın ardından yola devrilen römork ve toprak nedeniyle yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verildi.
Kaza alanında gelen kepçenin, römorku ve toprağı yoldan kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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