Bağırsağında getirdiği uyuşturucuyu satarken polise yakalandı

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Yurt dışından kapsül halinde bağırsağında getirdiği uyuşturucuyu Beyoğlu'nda satmaya çalışan Nijerya uyruklu şahıs, polis ekiplerinin dikkati soncu yakalandı. Şahsın üzerinden yapılan aramada 40 kapsül halinde 750 gram kokain ele geçirildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Tarlabaşı Mahallesinde yabancı uyruklu bir şahsın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bülbül Mahallesi Sakızağacı Caddesi üzerinde elinde siyah poşet olan Nijeryalı M.A.’nın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine polis ekipleri şahsı takibe aldı. Bir süre takip edilen Nijeryalı uyruklu M.A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın elindeki siyah poşeti inceleyen ekipler, içerisinde zulalanmış halde kokain bulunan 40 kapsül halinde 750 gram kokain ve hassas terazi ele geçirdi. Şahsı gözaltına alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.A.’yı polis merkezine götürdü. Uyuşturucu bağırsağında getirmiş Nijerya uyruklu M.A. polis merkezinde sorguya alındı. Ele geçirilen uyuşturucu kapsüllerinin üzerinde dışkı fark eden polisler, şahsın uyuşturucuyu Türkiye'ye bağırsağında kapsüller halinde soktuğunu belirledi. Emniyette işlemleri yapılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

