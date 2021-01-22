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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bağımsız Belediye Başkanı Güven’in cenazesi Adli Tıp’a gönderildi

Bağımsız Belediye Başkanı Güven’in cenazesi Adli Tıp’a gönderildi

evden detay görüntü

Polis Cenaze Yerel Seçimler Polis Ekipleri Yerel Seçim 

-cevdet güven'in cenazesinin evden çıkarılması

( MUĞLA ) MUĞLA

- 31 Mart yerel seçimlerinde Menteşe Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olan 56 yaşındaki Cevdet Güven'in yakınları kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası Kireç sanayi mevkiinde bulunan yayla evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Cevdet Güven’in kaldığı eve vardıklarında cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Güven'in cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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