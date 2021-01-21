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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bağımsız Belediye Başkan adayı evinde ölü bulundu

Bağımsız Belediye Başkan adayı evinde ölü bulundu

Cevdet Güven'in arşiv görüntüleri

( MUĞLA )- 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Muğla’nın Menteşe Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan 56 yaşındaki Cevdet Güven evinde ölü bulundu. MUĞLA

Olay Yeri İnceleme Cenaze Yerel Seçimler Avcılık Yerel Seçim 


- Uzun yıllar Diyanet İşleri bünyesinde Muğla’nın değişik ilçelerinde imamlık yapan, emekli olduktan sonra siyasete atılan Cevdet Güven evinde ölü bulundu. Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında oturan Cevdet Güven, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Menteşe İlçesinde bağımsız Belediye Başkan adayı olmuştu. Seçmenlerine aracından kendini anons yapması ve afiş yerine Datça çağlası dağıtması ile dikkat çeken Cevdet Güven’in Karabağlar Yaylasındaki evinde yatağında ölü bulundu. Cevdet Güven’in ölümü ile ilgili emniyet olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, savcılık soruşturma başlattı. 56 yaşındaki Cevdet Güven’in ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.
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