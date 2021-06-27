BAĞDAT - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Irak'ta

- Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı taşıyan uçaktan detaylar - Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı resmi törenle karşılaması - İki liderin protokol salonunda sohbeti - Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın havalimanından ayrılışıBAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak, Mısır ve Ürdün arasında düzenlenecek üçlü zirveye katılmak üzere gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda karşıladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım