- Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı



- Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye 3 adet Katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Yeşil Bölge’ye roketli saldırı yapıldı. Yetkililer, ABD Bağdat Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ve Irak hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye 3 adet Katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırıya ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına konuşlandırılan hava savunma sistemi ile karşılık verildi.

Irak’ta 3 Ocak 2020’de Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in ABD’nin düzenlediği operasyon ile öldürülmesinin ardından ABD misyonları ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırılar arttı.



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