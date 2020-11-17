- Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı



- Irak’ın başkenti Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’ye roketli saldırı gerçekleştirildi.

Iraklı güvenlik kaynakları tarafından hükümet konaklarının ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge’ye 4 katyuşa roketi düştüğü duyuruldu. Saldırının ardından siren seslerinin duyulduğu belirtilirken, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına yerleştirilen hava savunma sistemi tarafından saldırının püskürtüldüğü aktarıldı.



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