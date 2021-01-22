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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bağdat’taki Saldırıda Ölenler Kerkük’te Anıldı

- Bağdat’taki Saldırıda Ölenler Kerkük’te Anıldı

Ana caddedeki bayrak dağıtımı

Bombalı Saldırı Başkent Terör Örgütü Saldırı 

-Vatandaşların mum yakması
-Genel detay
-Röp. Muhammed Nasir
-Röp. Ahmet Kerküklü
-Röp. Abdullah Ahmet

( KERKÜK ) - Bağdat’taki saldırıda ölenler Kerkük’te anıldı KERKÜK

- Irak’ın başkenti Bağdat’taki saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için Kerkük’te yüzlerce kişi sokaklara dökülerek saldırıyı kınadı. Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi de yaralanmıştı. Saldırıda ölenler, bugün Kerkük’te anıldı. Şehir merkezinde bulunan Valilik binasının önünde bombalı saldırıyı kınamak için toplanan yüzlerce kişi, saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Kerküklüler, yakınlardaki ana caddeye inerek araçları durdurup sürücülere ve vatandaşlara Irak bayrakları dağıttı.
Muhammed Nasir adlı kişi, “Arap, Kürt veya Türkmen olsun, Iraklıların kanı birdir. Komşu ülkelerden beklentimiz, Irak’ı ekonomi, istihbarat ve güvenlik konularında desteklemeleri” derken, Abdullah Ahmet adlı vatandaş ise, “Ciğerimiz yanıyor, hayatlarını kaybedenler seyyar satıcıydı. Dün Bağdat’ta olan patlama yarın Kerkük’te de olabilir. Polisler çok dikkatli olmalı” dedi.
Bağdat’ta dün gerçekleştirilen çifte intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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