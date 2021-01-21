Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Bağdat'taki saldırı anı kamerada

- Bağdat'taki saldırı anı kamerada

kalabalık bölge

İntihar Saldırısı Patlama Anı Alabalık Halk Pazarı Saldırı 

-patlama anı
-büyük panik yaşayan insanlar

( BAĞDAT ) BAĞDAT

- Irak'ın başkenti Bağdat’ta halk pazarında gerçekleştirilen intihar saldırısının görüntüsü ortaya çıktı. Irak'ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bab el-Şarki’de halk pazarında iki intihar saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e, yaralıların sayısının 44’e ulaştığı bildirilmişti. İntihar saldırısından kısa süre sonra patlama anının görüntüsü ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kalabalığın bulunduğu bölgede bombanın patlamasıyla büyük bir gürültü duyulurken, çevredekilerin büyük panik yaşadığı görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı