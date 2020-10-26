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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Bağdat’taki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti

- Bağdat’taki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti

-Protestocuların güvenlik güçleri ile çatışması

( ERBİL ) ERBİL

Çatışma Güvenlik Güçleri Hükümet Molotof Kokteyli Hükümet Karşıtı 


- Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ederken, çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti. Irak'ta geçtiğimiz yıl hükumet karşıtı protestoların şiddetlendiği 25 Ekim gösterilerinin yıl dönümünde gerçekleştirilen protestolar bugün de devam etti. Başkent Bağdat’ta devam eden protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti. Bağdat’ın merkezindeki Tahrir Meydanı’nda yolu kapatan protestocular, hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Cumhuriyet Köprüsü’nde güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Güvenlik güçleri yolu barikatlar ile kapatırken, protestocular güvenlik güçlerine molotof kokteyli ile saldırdı. Köprü üzerinden güvenlik güçlerine molotof kokteyli fırlatmaya çalışan bir çocuk ise, dengesini kaybederek Dicle Nehri’ne düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Irak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, protestolarda 141 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, dün protestolarda çıkan olaylarda 240 kişinin yaralandığı ifade edildi.
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